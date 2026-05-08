Milan’da Leao’nun bileti kesildi

İTALYA Ligi takımlarından Milan, Rafael Leao'yu yaz aylarında takımdan gönderme kararı aldı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalyan devi, Portekizli futbolcu için 50-60 milyon Euro civarında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Portekizli futbolcu için Dünya Kupası'nın gerçek bir vitrin olacağına vurgu yapılırken 170 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin artık gerçeği yansıtmayan bir rakam olduğu belirtildi. Rafael Leao için Manchester United, Arsenal ve Chelsea'nin gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi. Milan'da bu sezon 28 maçta süre bulan 26 yaşındaki Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.