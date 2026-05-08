Milli yüzücü Kurt yılın sporcusu seçildi

MİLLİ para yüzücü Defne Kurt, kazandığı madalyalara ek olarak büyük bir başarıya daha imza attı ve yılın sporcusu ödülünün sahibi oldu. Milli para yüzücü Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanarak Türkiye'nin gururu olmuştu. Kurt, bu başarısının ardından Quality of Magazine dergisi tarafından yılın sporcusu seçildi. Düzenlenen gala gecesinde milli sporcuya ödülünü Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Murat Aksu ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstandağ takdim etti.