Muğlaspor’a dev prim dopingi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki Play-Off finalinde pazar günü Bursa'da Elazığspor'la karşılaşacak olan Muğlaspor, 1'inci Lig hedefine ulaşmak için tek yürek oldu. Şehirde büyük bir heyecan yaşanırken, yeşilbeyazlı takıma spor ve iş dünyasından dikkat çeken destek geldi. Muğla temsilcisine, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Sarıyer Kulübü Onursal Başkanı Saffet Akkoyun başta olmak üzere iş insanları ve yöneticiler milyonlarca liralık şampiyonluk primi sözü verdi. Akkoyun, Muğlaspor'a 5 milyon TL şampiyonluk primi ve her şartta geçerli olmak üzere 1 milyon TL bağış desteği vereceğini açıkladı. Muğlaspor'un ilk kulüp başkanı Latif Sepil'in yeğeni olan, Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil de yeşil-beyazlı ekibe 5 milyon TL şampiyonluk primi sözü verdi.

MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

MUĞLA sevdasıyla bilinen Sepil'in açıklaması taraftarlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Muğlaspor için 1 milyon 500 bin TL şampiyonluk primi sözü verirken, isminin açıklanması nı istemeyen, Başkan Menaf Kıyanç'ın yakın dostu olduğu öğrenilen bir iş insanı da 5 milyon TL şampiyonluk primi vereceğini duyurdu. Muğlaspor Yönetim Kurulu Üyesi ve iş insanı Hüse- Kuruyin Aykal da 3 milyon TL'lik prim desteği açıklarken, Muğlalı avukat ve F.Bahçe eski Disiplin Kurulu Başkanı Hüdaverdi Aksan 1 milyon TL şampiyonluk primi vereceklerini duyurdu