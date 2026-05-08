Trabzon çift koldan

SÜPER Lig'de 3. sıradaki yerini garantileyen Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo-mavililer, Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz transferlerinin ardından gözünü yeni hedeflere çevirdi. Ayrıca forvet Felipe Augusto'nun da Portekiz temsilcisi Benfica'nın transfer listesinde yer aldığı belirtildi. Karadeniz ekibinin geniş bir transfer listesi üzerinde çalıştığı ve ABD pazarına yöneldiği kaydedildi. Bordomavililerin gündemine gelen isimlerden birinin, daha önce Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen ve şu anda Los Angeles Galaxy'de oynayan 28 yaşındaki Ganalı Joseph Paintsil olduğu belirtildi. Trabzonspor'un nabız yokladığı bir diğer oyuncunun ise 28 yaşındaki deneyimli kanat Anders Dreyer olduğu ifade edildi. Ancak Danimarkalı futbolcunun yüksek maliyetinin transferi zorlaştırdığı, bu nedenle bordo-mavililerin önceliğinin Paintsil olduğu ve Dreyer'in alternatif isimler arasında yer aldığı aktarıldı.

ÖZLEMİ DİNDİRMENİN HESABINI YAPIYOR

SÜPER Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Trabzonspor, üç büyük rakibi önünde deplasmanda son 3 sezonda 6 maça çıkarken, bu süreçte 5 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. Bordomavililer, Beşiktaş'ı yenerek üç büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek.