Haberler Spor Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? | 9 MAYIS 2026 SÜPER LİG MAÇLARI...

9 Mayıs Cumartesi günü Süper Lig'de herkes futbola doyacak. Ligin kaderini belirleyecek olan tüm müsabakalar saat 20:00'de aynı anda start alarak rekabetin adaletini ve heyecanını en üst seviyeye taşıyacak. Peki 9 Mayıs'ta hangi takımlar karşı karşıya gelecek işte maç listesi...

9 Mayıs Cumartesi maç programı ve saatleri belli oldu. Milyonlarca futbolsever "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun en heyecan verici haftalarından biri olan 33. hafta müsabakaları heyecanla takip ediliyor. İşte maç listesi...

9 MAYIS 2026 MAÇ PROGRAMI

TRENDYOL SÜPER LİG

20:00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (beIN İZ)

20:00 Kocaelispor-Fatih Karagümrük (beIN BOX Office)

20:00 Göztepe-Gaziantep FK (beIN)

20:00 Konyaspor-Fenerbahçe (beIN Sports 3)

20:00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (beIN Sports MAX 1)

20:00 Galatasaray-Antalyaspor (beIN Sports 1)

20:00 Başakşehir FK-Samsunspor (beIN Sports 5)

20:00 Alanyaspor-Kayserispor (beIN Sports MAX 2)

20:00 Beşiktaş-Trabzonspor (beIN Sports 2)

