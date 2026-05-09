Fenerbahçe'de ayrılık! Deneyimli oyuncu kasaya ciddi gelir kazandıracak

Fenerbahçe S.K.’nin Brezilyalı kalecisi Ederson, son haftalardaki performansı nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi. Deneyimli file bekçisine Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi devam ederken, olası bir ayrılık halinde sarı-lacivertli kulübün yeni yönetimi önemli bir maaş yükünden kurtulmuş olacak.

HABER MERKEZİ

Fenerbahçe S.K.'de Ederson'un geleceği belirsizliğini koruyor. Al-Nassr FC ve Al-Hilal SFC'in kadrosuna katmak istediği deneyimli kalecinin sözleşmesinde 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunduğu öne sürüldü.

KASAYA CİDDİ GELİR

Ederson'un menajerinin, Al-Nassr FC ve Al-Hilal SFC ile transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi. Sözleşmesindeki 25 milyon euroluk çıkış maddesinin ödenmesi halinde Fenerbahçe S.K. kasasına ciddi bir gelir koyacak.

32 yaşındaki file bekçisinin ayrılığı, başkanlık seçiminin ardından göreve gelecek yeni yönetim açısından da büyük bir maaş yükünün ortadan kalkması anlamına geliyor. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ederson'un, bonuslar hariç yıllık 11 milyon euro net ücret kazandığı belirtildi.

