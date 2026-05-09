Fenerbahçe'de ayrılık! Deneyimli oyuncu kasaya ciddi gelir kazandıracak

Fenerbahçe S.K.'de Ederson 'un geleceği belirsizliğini koruyor. Al-Nassr FC ve Al-Hilal SFC'in kadrosuna katmak istediği deneyimli kalecinin sözleşmesinde 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunduğu öne sürüldü.

KASAYA CİDDİ GELİR

Ederson'un menajerinin, Al-Nassr FC ve Al-Hilal SFC ile transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi. Sözleşmesindeki 25 milyon euroluk çıkış maddesinin ödenmesi halinde Fenerbahçe S.K. kasasına ciddi bir gelir koyacak.