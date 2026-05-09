Galatasaray'a geri mi döndü? Kritik karşılaşmayı tribünden takip edecek

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Ligde 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 74 puanla zirvede yer alıyor. Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u mağlup etmesi halinde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyecek. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar üst üste 4. kez, toplamda ise 26. Süper Lig şampiyonluğunu elde etmiş olacak.
TÜRKİYE'YE GELDİ!
Galatasaray'ın eski yıldızı Dries Mertens, şampiyonluk maçı öncesi ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi.
Belçikalı eski futbolcu, sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor ile oynayacağı maçı tribünden takip edecek.
MERTENS GELİŞMESİ!
Cimbom, şampiyonluk için geri sayıma geçerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçen sezonun sonunda Galatasaray'a veda eden ve 1 senedir dinlenen Dries Mertens'in, teknik heyet ya da profesyonel kadroda görev alması isteniyor.