Galatasaray'a geri mi döndü? Kritik karşılaşmayı tribünden takip edecek

Ligde 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 74 puanla zirvede yer alıyor. Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u mağlup etmesi halinde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyecek. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar üst üste 4. kez, toplamda ise 26. Süper Lig şampiyonluğunu elde etmiş olacak.