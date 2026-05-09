Göztepe evinde kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, Gaziantep FK'yı ağırladı. Kıyasıya mücadele Göztepe- Gaziantep FK maçında 2-1 üstünlükle kazanan Göztepe oldu.
4. dakikada sağ kanattan Jeferson'un ön direğe yaptığı ortada Antunes'in dokunuşunda, top savunmadan Abena'ya çarparak ağlarla buluştu. 1-0
17. dakikada sol kanattan Juan'ın pasında ceza sahası içinde Antunes'in şutunda kaleci Burak topu kurtardı.
24. dakikada sağ kanattan Jeferson'un arka direğe doğru ortasında Cherni'nin şutunda top yandan dışarı çıktı.
33. dakikada sol kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda direkt kaleye giden topu kaleci Liss kurtardı.
55. dakikada Bayo'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kozlowski'nin şutunda top dışarı çıktı.
57. dakikada Kozlowski'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in pasında Bayo, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1
68. dakikada sol çaprazda topla buluşan Camara'nın şutunda top direğe çarparak dışarı çıktı.
80. dakikada sağ kanattan Antunes'in köşe atışında kale önünde Jeferson, kafayla topu filelere gönderdi. 2-1