Süper Lig’de Galatasaray - Antalyaspor maçı!

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma Rams Park'ta oynanacak.
Müsabakada Çağdaş Altay düdük çalacak. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Bilal Gölen üstlenecek. VAR'da Özer Özden, AVAR'da ise Mehmet Salih Mazlum görev alacak.
Galatasaray - Antalyaspor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, İlkay Gündoğan, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Saric, Caesay, Ballet, Safuri, Doğukan Sinik, van de Streek. (Muhtemel)