Fenerbahçe'de sürpriz kararlar! Jorge Jesus dönüyor mu?

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun ayrılığının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
Sarı-lacivertlilerde geçici olarak Zeki Murat Göle takımın başında bulunurken, başkan adayları kalıcı teknik direktör seçimi için çalışmalarını sürdürüyor.
JORGE JESUS SÜRPRİZİ
Kanarya'nın gündemine birçok isim gelirken, Aziz Yıldrım cephesinin, Jorge Jesus'u da listesine aldığı iddia edildi.Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık döneminin son yıllarında da ilgisinin olduğu Jesus'u yeniden radarına aldığı öne sürüldü.
TÜRKİYE KUPASI KAZANMIŞTI
2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran 71 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'i 2. sırada tamamlamış ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı.
Suudi ekibi Al-Nassr'da görev alan Jorge Jesus'un sözleşmesi Haziran ayında son bulacak.
AYKUT KOCAMAN BEKLİYOR
Öte yandan yerli hoca tercihi yapılırsa bu ismin Aykut Kocaman olacağı, 61 yaşındaki teknik adamın ekibiyle birlikte görev hazır olduğu aktarıldı. Ancak Yıldırım'ın, Kocaman'ı yönetime girmesi ve futbol şube sorumlusu olması için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
HOENESS İLE GÖRÜŞECEK
Fenerbahçe'de diğer başkan adayı Hakan Safi ise Alman teknik adam Sebastian Hoeness'i listesine ekledi.
Hakan Safi kısa süre içinde, 43 yaşındaki çalıştırıcıyla bizzat görüşme yapmayı planlıyor.
1 KUPA KAZANDI
2023 yılından bu yan Stuttgart'ı çalıştıran Hoeness, 2024-2025 yılında Almanya Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.
B PLANI İSMAİL KARTAL
Hakan Safi'nin yerli teknik adam tercihi ise 3 ayrı dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal. Ancak şu an için önceliğin yabancı teknik direktör olduğu ve 64 yaşındaki hocanın bekletildiği gelen haberler arasında.