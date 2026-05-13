GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI 2026 | Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta olacak?

Galatasaray, 9 Mayıs'ta Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez mutlu sona ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.
Şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından gözler sezonun son haftasına ve Kasımpaşa karşılaşmasına çevrildi. Maçın ardından yapılacak kupa töreni ve şampiyonluk kutlamalarının detayları netleşmeye başlarken, taraftarları sahne şovları ve çeşitli etkinliklerle dolu görsel bir şölenin beklediği ifade ediliyor.
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA VIP ALAN İDDİASI
Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için hazırlıkların hızlandığı, kutlamanın ise RAMS Park'ta yapılmasının planlandığı konuşuluyor. İddialara göre çarşamba günü gerçekleştirilecek kupa töreninde saha içine yaklaşık 3 bin kişilik özel bir izleme alanı kurulacak. Bu özel bölümde yer alacak koltukların fiyatının 15 bin TL civarında olabileceği öne sürülüyor. Bu kategoriden bilet alan taraftarların, kutlamayı sahaya en yakın noktadan izleme ayrıcalığına sahip olacağı belirtiliyor.
Ayrıca bu bilet paketine Victor Osimhen'in "SOLO IL GALA" koleksiyonuna erişim gibi ek avantajların da dahil olabileceği iddialar arasında yer alıyor. Ancak organizasyonla ilgili resmi bilet satışlarının henüz başlamadığı ifade ediliyor.
Galatasaray S.K. taraftarları ise şampiyonluk kutlaması için gelecek resmi açıklamaları bekliyor.
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?
Galatasaray S.K.'da şampiyonluk sonrası kutlamaların bu yılki planı netleşmeye başladı. Geçen sezon yoğun kalabalık nedeniyle eleştirilen Yenikapı organizasyonunun bu kez yapılmayacağı konuşuluyor.
Kulis bilgilerine göre sarı-kırmızılı futbolcuların takım otobüsüyle RAMS Park'a gelmesi ve kutlamaların tamamen stat atmosferinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Tarih
Kutlamaların 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü yapılması bekleniyor.
Yer
Ana kutlama alanı olarak RAMS Park (Ali Sami Yen Spor Kompleksi) öne çıkıyor.
Saat
Kupa töreninin ve ana kutlamaların akşam 19:00 – 20:00 civarında başlaması öngörülüyor. Gün boyunca stat çevresinde etkinliklerin devam etmesi bekleniyor.