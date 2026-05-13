GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI 2026 | Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta olacak?

Galatasaray, 9 Mayıs'ta Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez mutlu sona ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından gözler sezonun son haftasına ve Kasımpaşa karşılaşmasına çevrildi. Maçın ardından yapılacak kupa töreni ve şampiyonluk kutlamalarının detayları netleşmeye başlarken, taraftarları sahne şovları ve çeşitli etkinliklerle dolu görsel bir şölenin beklediği ifade ediliyor.