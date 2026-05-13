Galatasaraylı futbolcuya AVM'de saldırı!

İhbar sonrası olay yerine gelen ekiplerin, şüpheliyi kaçmak için bindiği takside yakaladığı öğrenildi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Beyoğlu'nda bir alışveriş merkezinde saldırıya uğradı. Camiikebir Mahallesi'ndeki bir kafenin önünde yaşanan olayda, Torreira'ya yumruk attığı öne sürülen Y.Y. (32), polis ekiplerince gözaltına alındı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yapılan kontrollerde Lucas Torreira'nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edildi. Polis ekiplerinin incelemelerinde, gözaltına alınan şüpheli Y.Y'nin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. Uruguaylı futbolcunun şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S'nin (39), tarafları ayırmak amacıyla Y.Y'ye yumruk attığı tespit edildi. Şüpheli hakkında ayrıca uzaklaştırma kararı bulunduğu da ortaya çıktı.