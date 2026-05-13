İtalyanlar duyurdu! Kenan Yıldız'ın yeni takımı belli oldu

Kenan Yıldız, Juventus formasıyla bu sezon da ortaya koyduğu performansla Serie A'da öne çıkmaya devam ediyor. Genç milli futbolcu, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımına önemli katkı sağlarken, gösterdiği istikrar sayesinde Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de ilgisini canlı tutuyor.
Pek çok takım, Kenan Yıldız'ın İtalyan ekibindeki son durumunu takip ediyor ve transfer teklifinde bulunuyor. İtalyan basını, Kenan Yıldız için devreye giren takımı ve kulübün yaptığı planlamayı tek tek duyurdu.
REAL MADRID DEVREDE
Tuttosport'ta yer alan habere göre LaLiga devi Real Madrid, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için harekete geçti.
PLAN UZUN VADELİ
Haberde, eflatun-beyazlı takımın, 21 yaşındaki milli futbolcu için uzun vadeli plan yaptığına da yer verdi.
ÖNCELİK HAKKI DETAYI
İtalyan ekibinin genç yıldızı yaz transfer döneminde satmasının zor olduğu aktarılırken, Real Madrid'in oyuncu üzerinde geleceğe yönelik öncelik hakkı elde etmek istediği belirtildi.
İspanyol devinin, Kenan Yıldız'ın kariyer planlamasını yakından takip etmeyi hedeflediği ifade edildi.
MADRID'E TRANSFER OLABİLİR
2005 doğumlu futbolcunun gelecekte Avrupa'nın dev kulüplerinden birine transfer olabileceği öne sürüldü. Kenan Yıldız'ın transfer olabileceği bu kulübün de Real Madrid olma ihtimalinin kuvvetli olduğu vurgulandı.
46 MAÇA ÇIKTI
Milli yıldız, bu sezon Juventus forması altında tüm kulvarlarda toplamda 46 resmi karşılaşmaya çıktı ve 3,606 dakika süre aldı.
PERFORMANSI
Genç futbolcu, bu zaman zarfında rakip fileleri tam 11 kez sarsarken, 10 da asist katkısı üretmeyi başardı.
SÖZLEŞME DURUMU
Kenan Yıldız'ın takımı Juventus ile yeni uzattığı sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.
GÜNCEL DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre Kenan'ın güncel piyasa değeri ise 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.