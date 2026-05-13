İtalyanlar duyurdu! Kenan Yıldız'ın yeni takımı belli oldu

MADRID'E TRANSFER OLABİLİR 2005 doğumlu futbolcunun gelecekte Avrupa'nın dev kulüplerinden birine transfer olabileceği öne sürüldü. Kenan Yıldız'ın transfer olabileceği bu kulübün de Real Madrid olma ihtimalinin kuvvetli olduğu vurgulandı.

46 MAÇA ÇIKTI Milli yıldız, bu sezon Juventus forması altında tüm kulvarlarda toplamda 46 resmi karşılaşmaya çıktı ve 3,606 dakika süre aldı. PERFORMANSI Genç futbolcu, bu zaman zarfında rakip fileleri tam 11 kez sarsarken, 10 da asist katkısı üretmeyi başardı.