Göztepe Avrupa'ya göz kırptı!

Süper Lig'de Samsunspor'u yenip ligi 5'inci bitirmeye çalışacak olan Göztepe, Trabzonspor'un da Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Avrupa vizesi için lig 3'üncüsü Trabzonspor'un mutlaka kupayı almasını bekleyecek Göztepe, bordo-mavililerin Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni yarı finalde zor da olsa elemesiyle rahatladı.

HEDEF 5'İNCİLİĞİ GARANTİLEMEK

Avrupa için geri sayıma başlayan Göztepe, önce cumartesi günü Samsunspor'u yenip diğer hiçbir sonuca bakmaksızın 5'inciliği garantilemeye çalışacak. Ardından sarı-kırmızılılar 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor final maçına gözünü çevirecek. Göztepe 5'inci olur, Trabzonspor'da Türkiye Kupası'nı müzesine götürürse, Göz-Göz adını UEFA Konferans Ligi'ne yazdıracak ve 56 yıl sonra Avrupa arenasına çıkacak.