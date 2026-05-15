Göztepe sezonu Samsun'da kapatacak! Trendyol Süper Lig'de Avrupa hedefini canlı tutan Göztepe, sezonun son haftasında Samsunspor karşısında kader maçına çıkacak. DHA









Trendyol Süper Lig'de 55 puanla 5'inci basamakta bulunan Göztepe, Avrupa kupalarına katılım hedefi doğrultusunda sezonun son haftasında Samsunspor deplasmanında kritik bir sınav verecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlıkları bulunan orta saha Krastev, sol bek İsmail ve stoper Furkan mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi süren Efkan'ın ise Samsun kafilesinde yer aldığı ancak oynayıp oynamayacağının belirsiz olduğu ifade edildi.

Ligde 54 puana sahip RAMS Başakşehir'le Avrupa için kıyasıya mücadele eden Göztepe, Samsun'da kazandığı takdirde 2025-2026 sezonunu 5'inci sırada bitirecek. Göztepe 5'inci olup Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor kazanırsa sarı-kırmızılılar yeni sezonda ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek. Göztepe, Samsun'da kayıp yaşaması durumunda Başakşehir'in deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçına gözünü çevirecek. Olası bir puan eşitliği durumunda Başakşehir genel averajla Göztepe'yi geride bırakacak.