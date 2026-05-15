Göztepe'den Galatasaraylı oyuncuya kanca! Okan Buruk'tan transfer cevabı

Süper Lig'de üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun ardından vakit kaybetmeden yaz transfer dönemine odaklanırken, kadro planlamasında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Hem iç hem dış transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
GÖZTEPE EREN ELMALI'YI İSTİYOR
Eren Elmalı, Süper Lig'nin köklü kulüplerinden Göztepe'nin transfer listesine girdi.
TEKLİFE SICAK BAKMIYOR
Galatasaray'da ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren milli oyuncunun teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.
OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR
Teknik direktör Okan Buruk da Eren Elmalı'nın takımda kalmasını istiyor. Eren Elmalı, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 40 maçta 4 gol attı.
25 yaşındaki sol bekin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.