İsmail Yüksek’ten ayrılık sinyali! Avrupa’dan teklifler var

Fenerbahçe 'de İsmail Yüksek cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte forma giyen milli futbolcunun, Dünya Kupası sonrası kariyerine Avrupa 'da devam etmeyi planladığı ve gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Yüksek'in sezon sonunda sürpriz bir ayrılık kararı alabileceği iddia edildi. 27 yaşındaki milli futbolcunun, Kante ve Guendouzi gibi isimlerin transferi sonrası ilk 11'deki yerini kaybetme ihtimali nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.

FRANSA VE İTALYA İDDİASI GÜNDEMDE

Avrupa kulüplerinin radarında olduğu belirtilen İsmail Yüksek'in Fransa ve İtalya'dan teklifler aldığı, Dünya Kupası dönüşünde bu seçenekleri değerlendirmeyi planladığı ifade edildi. Fenerbahçe ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncunun güncel piyasa değerinin ise 15 milyon euro civarında olduğu aktarıldı.