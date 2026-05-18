Altay’da Taşpınar acı konuştu

TFF 3'üncü Lig'de geride bıraktığımız sezonda son hafta kümede kalmayı garantileyen Altay'da Kulüp Eski Başkanı ve Yüksek Divan Kurulu Eski Başkanı Ahmet Taşpınar, yeni sezon öncesi yatırımcı bulamazlarsa siyah-beyazlı kulübü zor günlerin beklediğini dile getirdi. 11 Mayıs'ta yapılan kongrede başkan adayı bulamayan ve borcu 1 milyar TL'yi aşan İzmir temsilcisinde belirsizlik devam ediyor. İki yıl önce şirketleşme komisyonu oluşturduklarını ancak yatırımcı konusunda başarılı olamadıklarını belirten Ahmet Taşpınar, "100 yılı aşan kulüpler bu sisteme dayanamıyor. 20 milyon Euro borç var, gelir yok" diye konuştu.

'12 MİLYON EURO GEREKİYOR'

Başkan Sinan Kanlı'ya teşekkür etmeleri gerektiğini ifade eden Taşpınar, "Altay geçen sezon personeline, futbolcusuna ödeme yapamadı. Vergi, sigorta borcunu ödeyemedi. Altay tüm organlarıyla çökmüş durumda, 200 kişi aidat ödemiş. Bunlar acı gerçekler" dedi. Ahmet Taşpınar, transfer yasağına neden olan yabancı oyuncuların borçlarını kapatmak için 10 milyon Euro nakit para gerektiğini ifade ederek, "Pazarlıklarla 10 milyon Euro'ya borçların büyük bölümü temizlenir. Yeni sezonda çok iddialı olmayan bir takım kurmak için 2 milyon Euro gerekir" yorumunu yaptı.