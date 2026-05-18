Ayvalıkgücü finalde kayıp

TFF 3. Lig Play-Off finalinde Ayvalıkgücü Belediyespor, İstanbul'da oynanan maçta 52 Orduspor'a 2-1 kaybetti ve 2. Lig'in kapısından döndü. 3. dakikada Enes'in soldan şutunda kaleci Bartu topu güçlükle kornere çeldi. 9. dakikada Ufuk'un kornerde ortasına iyi yükselen Erdinç'in vuruşunda top ağlara gitti ancak hakem faul gerekçesiyle golü iptal etti. 19. dakikada Emre'nin indirdiği topu Göktuğ ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. 35. dakikada Baha'nın pasında topla buluşan Yavuz Selim'in ceza yayı önünden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 42. dakikada Yağızcan'ın ortasında Mustafa'nın şutunu Bartu çeldi. Karşılaşmada ilk yarı Ayvalık ekibinin üstünlüğüyle bitti.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

57. dakikada Enes Nalbantoğlu'nun sert şutu direkte patladı. 68. dakikada Yusuf Mert'in içeri çevirdiği topu Emre tamamladı: 1-1. 79. dakikada ceza sahası sağında topla buluşan Aykut'un şutunda top ağlara gitti: 1-2. Kalan dakikalarda Ayvalıkgücü Belediyespor yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve üst üste ikinci kez Play-Off finalini kaybetti.