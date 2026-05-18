Chelsea’de Xabi Alonso dönemi

İNGİLTERE Premier Lig'de son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla 9. sıraya kadar gerileyen ve teknik direktör değişikliğine giden Chelsea'de önümüzdeki sezondan itibaren 4 yıllık anlaşmayla bu göreve Xabi Alonso getirildi. Ocak ayında Enzo Maresca'nın yerine takımın başına geçen Liam Rosenior ile 3 ay sonra yollar ayrılırken, Maviler bu sezonu geçici teknik direktör Calum McFarlane ile tamamlayacak. Alonso, Stamford Bridge'de sözleşme imzaladıktan sonra 1 Temmuz tarihinde resmi olarak başlayacak. Teknik adamlık kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Xabi Alonso, sırasıyla Sociedad B, Bayer Leverkusen ve Real Madrid'i çalıştırdı.