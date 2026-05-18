Göztepe kahroldu

Süper Lig 2025-2026 sezonunun son haftasında Samsunspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Göztepe, Avrupa hayallerine veda ederek büyük bir yıkım yaşadı. Geçen sezondan bu yana teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde üst sıralara kalma mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, Samsun deplasmanında beklenmedik bir yenilgi aldı. Bu sonuçla Göztepe, 5. sıraya yükselme hedefini gerçekleştiremedi ve olası UEFA Konferans Ligi fırsatını kaybetti. Göztepe ile kıyasıya 5. sırayı paylaşma mücadelesi veren Başakşehir ise Gaziantep FK deplasmanında 2-1 galip gelerek puanını 57'ye yükseltti ve sezonu 5. sırada tamamladı. Karşılaşmada sonrasında futbolcular ve taraftarlar büyük bir üzüntü yaşadı

HAYALLERİNİ ERTELEDİ

Süper Lig'de 5. olan takımın Avrupa vizesi alabilmesi için gözler Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'la karşılaşacak olan Trabzonspor'a çevrildi. Eğer Trabzonspor kupayı kazanırsa, Başakşehir UEFA Konferans Ligi'ne katılacak. Sezonu 55 puanla 6. sırada tamamlayan Göztepe, iki sezondur sürdürdüğü zılılar, dürdüğü ligde üst sıralara kalma mücadelesini bu yıl da sonuca dönüştüremedi ve hayallerini seneye erteledi. Sarı-kırmızılılar, 34 maçta 14 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 yenilgi alırken, 42 gol atıp kalesinde 32 gol gördü. Geçen seneyi 50 puan ile 8. sırada tamamlayan Göz- Göz, geçen seneye kıyasla puan cetvelinde 2 sıra yükselerek sezonu bitirdi.

SARI-KIRMIZILILARDA HELİTON YOLCU

GÖZTEPE'DE sözleşmesi sona eren Heliton ile yollar ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Brezilyalı savunmacıya 3 kez yeni sözleşme teklif ettiği ancak tecrübeli oyuncunun yapılan tüm teklifleri geri çevirdiği öğrenildi. Göztepe'nin kadroda tutmak istediği Heliton'un özellikle Brezilya'dan gelen cazip teklifler nedeniyle kararını ayrılık yönünde verdiği ifade edildi. Brezilya Serie A'nın önemli ekiplerinden Botafogo, Corinthians ve Gremio'nun oyuncuya resmi temaslarda bulunduğu belirtildi. Söz konusu kulüplerin yaptığı maaş tekliflerinin, Göztepe'nin sunduğu rakamların oldukça üzerinde olduğu kaydedildi. Kariyerine ülkesinde devam etmeye sıcak bakan Heliton'un kısa süre içerisinde geleceğiyle ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor. Heliton'un sözleşmesi sona erdi. Teknik direktör Stanimir Stoilov da ayrılığı onayladı. Göztepe savunmasının önemli isimlerinden biri olan Heliton, istikrarlı performansı ve lider karakteriyle dikkat çekmişti

STANİMİR STOİLOV: ÇOK İSTEDİK, OLMADI

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan ve kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden teknik direktör Stanimir Stoilov, "Benim adıma maçın iki farklı kısmı var. Kırmızı karta kadar olan kısım ve sonrası. Kırmızı karta kadar olan kısımda Samsunspor 2 pozisyon buldu, biz 5 pozisyon bulduk. Rakip golü attı, biz ise atamadık. 10 kişi kalınca da aklımızı ve oyun hafızamızı kaybettik. Samsunspor fırsatları değerlendirdi, biz değerlendiremedik. Maçın özeti buydu. Göztepe adına iyi bir sezon geçirdik. Puan tabelasında geçen sezona göre daha iyi pozisyondayız. Avrupa hedefimiz vardı, ulaşmak istiyorduk. Tüm kulüp buna ulaşmak için çok çalıştık ama maalesef olmadı. En iyi analizleri yapıp, gelecek sezon için hazırlanmamız lazım. Sezon içinde 3 maçta uzatmalarda gol yedik. Bunlar bizi çok etkiledi. Doğru strateji oluşturup gelecek sezon için hazırlanmalıyız. Avrupa kupalarına katılamadığımız için çok üzgünüz" dedi.