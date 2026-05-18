İzmirli Nehir’den büyük başarı

İzmirli sporcu Nehir Alan, Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından 15-17 Mayıs tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen Büyükler Spor Toto Kupası'nda Junior Women kategorisinde yarışarak 2025-2026 sezonunu tamamladı. Sezonun son organizasyonunda buz üzerine çıkan Nehir Alan, hafta sonu boyunca kısa ve uzun program performanslarını sergiledi. Cumartesi günü gerçekleştirilen kısa program yarışmasında kategorisini 5. sırada tamamlayan genç sporcu, pazar günü yapılan uzun programda ise 4. sırada yer aldı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden sporcuların katıldığı organizasyonda iki programını da başarıyla tamamlayan Nehir Alan, sezon boyunca sürdürdüğü çalışmaların ardından yarış sezonunu Bursa'da noktaladı. Yıllardır hem ulusal hem uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil eden Nehir Alan, Bursa'daki organizasyona milli takım antrenörü Gamze İyiiş Güner ile kulüp antrenörü Ayşegül Metin eşliğinde katıldı. Genç sporcu, sezonun son yarışında sergilediği performansla organizasyonu tamamladı.