Lewandowski Barça’ya veda etti

BARCELONA'NIN yıldız golcüsü Robert Lewandowski, sezon sonunda Katalan ekibinden ayrılacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaşan Polonyalı futbolcu, dört yıllık Barcelona kariyerinin sona erdiğini duyurdu. Lewandowski, kulüpteki hedeflerini tamamladığını ifade etti. Deneyimli golcü paylaşımında, "Dört yıl süren zorluklar ve yoğun çalışmanın ardından artık yoluma devam etme zamanı geldi. Görevimi tamamlamış olmanın hissiyle ayrılıyorum. Bana kariyerimin en inanılmaz dönemini yaşama fırsatını verdiği için Başkan Laporta'ya özel bir teşekkür etmek istiyorum. Barça ait olduğu yere geri döndü. Yaşasın Barça. Yaşasın Katalonya" ifadelerini kullandı. Barcelona tecrübeli li isim için, "Bir yıldız olarak geldi. Bir efsane olarak ayrılıyor. Her gol, her mücadele ve bu renkleri giydiğin her sihirli an için teşekkürler" paylaşımında bulundu.