Menemen FK çok hareketli

TFF 2. Lig ekibi Menemen FK'da hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin devredileceği ve görüşmelerin hızlandığı ifade edildi. Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Bilgin Tokul'un 2. Lig kulübünün yarışmacı haklarına talip olan yatırımcılarla görüştüğü öğrenildi. Çoruhlu FK ve Uşakspor'un yeni sahibi Ahmet Çoruhlu'nun sarı-lacivertli kulübe de talip olduğu iddia edildi. Menemen FK'da Başkan Bilgin Tokul geçen sezon da takımı devretmek için temaslarda bulunmuştu. İlçenin tek profesyonel takımı, tesis ve stadyumu olan Menemen FK için 150 milyon TL civarında bir fiyatın gündemde olduğu öğrenildi.