Tanju Çolak’tan yönetime sitem

"ALTIN ayakkabı" ödülü sahibi futbolcu Tanju Çolak, Aydın'ın Nazilli ilçesinde katıldığı açılışta Galatasaray yönetimine adeta ateş püskürdü. "Gerçek Kral" isimli kitabının imza günü için Nazilli'ye gelen efsane golcü sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu kutlarken, Başkan Dursun Özbek ve yönetime yönelik sert sözleriyle gündem yarattı. Çolak, Galatasaray'ın kutlamalarına davet edilmemesine tepki gösterirken, "Türk futbolu ve Galatasaray için bir tane Tanju Çolak var. Altın Ayakkabı'yı Galatasaray'da aldım. Ama bizi çağırmıyorlar. Gidin yabancı futbolcuları çağırın. Onlara VIP araç verin, otel verin, bakıcı verin. Peki biz neyiz? Biz gavur muyuz kardeşim?" dedi. Eski Türk futbolcularının kulüpten uzaklaştırıldığını savunan Çolak, "Benim Galatasaraylılığımı kimse sorgulayamaz, haddine değil. Gittiğim her yerde Galatasaraylı olduğumu söylüyorum ve bundan da gurur duyuyorum. Ama eski futbolcuları böyle davranarak kulüpten uzaklaştırıyorsunuz. Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu, Hasan Şaş, Ergün Penbe, Ümit Davala gibi bu takım için efsane olmuş isimleri çağırmıyorsunuz. Galatasaray'ı Galatasaray yapan bu Türk futbolculardır. O emeklere saygı duymuyorsunuz. Çok mu zor efsane Türk futbolculara değer vermek? Yerli futbolculardan bu kadar mı çekiniyorsunuz?" şeklinde konuştu.