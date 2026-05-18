Yüksel’den altın madalya

MİLLİ pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, UIPM tarafından düzenlenen 2026 Modern Pentatlon Dünya Kupası Bulgaristan Etabı'nda altın madalyaya uzanarak hem kendi kariyerinde hem de Türkiye modern pentatlon tarihinde dünya kupaları düzeyindeki ilk altın madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda altın madalya kazanarak tarihi başarı elde eden İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu tebrik etti. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın ise, "Seninle gurur duyuyoruz İlke" notu ile milli sporcuyu tebrik etti.