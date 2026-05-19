A Milli Takım’ın geniş kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası için 35 kişilik geniş kadrosu duyuruldu. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar 2002'den sonra ilk kez Dünya Kupası bileti almıştı. 48 ülkenin yer alacağı turnuvada nihai kadrolarda en fazla 26 futbolcu yer alabilecek. Milli Takım, 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ile 7 Haziran'da ise deplasmanda Venezuela ile hazırlık maçı oynayacak.

İŞTE GENİŞ KADRO:

AY-YILDIZLI ekibin aday kadrosu şu şekilde: Kaleci: Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik, Orta Saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler, Forvet: Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı.