Aliağa FK’da golcü Malik resmen ayrıldı

TFF 2. Lig'de Play-Off'a kalan ancak bir üst lige çıkma hedefine ulaşamayan Aliağa FK'da yeni yapılanma çalışmaları başladı. Sarı-siyahlı yönetim, geçen sezon takımın skor yükünü çeken deneyimli forvet Malik Karaahmet ile yollarını ayırdı. İzmir temsilcisi, başarılı oyuncusuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Deneyimli oyuncu Malik Karaahmet bu sezon Aliağa FK'da 33 maçta 19 gol attı ve 2 asist yaptı. Aliağa FK, 26 yaşındaki Malik Karaahmat ile yollarının ayırdığını açıkladı ve şu ifadeleri paylaştı: "Geçtiğimiz sezon yaşadığımız namağlup şampiyonlukta büyük emeği olan, kulübümüzde geçirdiği iki sezonda attığı gollerle takımımıza önemli katkı sağlayan Malik Karaahmet'e verdiği özveri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."