Trabzonspor, Ernes Muçi’yi KAP’a bildirdi!

Trabzonspor, Ernest Muçi'nin transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İşte bordo-mavililerden yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan Kulübümüze ait opsiyon hakkı kullanılmıştır. Buna göre; Beşiktaş A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 8 (Sekiz) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.

Arnavut yıldız, bu sezon çıktığı 34 maçta 15 gol 9 asislik performansıyal damga vurmuştu.