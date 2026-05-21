Altay tehlikeyi savuşturdu

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun son maçında Afyonspor'u 2-0 yenerek kümede kalmayı başaran Altay'ın bu kritik randevu öncesi eksi 6 puan silme cezası alma tehlikesi yaşadığı, son anda ödeme yaparak cezadan kurtulduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün eski Fildişi Sahilli santrforu Armand Gnanduillet'in FIFA kanalıyla kulübe gönderdiği ihtarname süresinin ligin son haftasında bitmesi nedeniyle İzmir temsilcisinin puan silme cezasıyla burun buruna geldiği ifade edildi. Camiadan 3 önemli ismin 10'ar bin Euro toplayıp, son anda Gnanduillet'in hesabına 30 bin Euro göndererek puan silme cezasının önüne geçtiği dile getirildi.

DÜŞME TEHLİKESİ ATLATTI

Masa başında eksi 6 puan silme cezasını önleyen İzmir ekibi, sahada da Afyonspor'u dize getirip lige tutunarak büyük sevinç yaşamıştı. Gnanduillet'in

avukatının kulüpteki genel kurul sürecini göz önüne alarak kalan ödemeler için ağustos ayına kadar Altay'a süre verdiği bildirildi. Eğer Ege ekibinin 6 puanı silinseydi amatör lige düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirdi. İzmir ekibinin 11 Mayıs'taki kongresi başkan adayı çıkmaması nedeniyle ertelendi. Siyah-beyazlıların 2 hafta içinde kongreye gitmesi bekleniyor. Mevcut Başkan Sinan Kanlı ise adaylığa soğuk bakıyor