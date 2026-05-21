Arsenal, 22 yıl sonra şampiyon

İNGİLTERE Premier Lig'in 37'nci haftasında Manchester City, deplasmanda konuk olduğu Bournemouth ile 1-1 berabere kalması sonrası Arsenal, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İngiltere Premier Lig'in 37'nci haftasında Manchester City, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Manchester City, mutlak kazanması gereken kritik maçta rakibiyle 1-1 berabere kalırken, İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal bitime bir hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, 2003-2004 sezonundan sonra ilk kez lig şampiyonluğu yaşadı. 22 yıl aradan sonra gelen bu başarıyla Arsenal, Premier Lig tarihindeki 14'üncü kupasını kazandı.