Ege’nin ‘Ümit Milli’ gururu

PROFESYONEL liglerde Ege'yi temsil eden 3 külüp, genç oyuncularının Ümit Milli Takım'a davet edilmesiyle gururlandı. Trendyol 1'inci Lig'de mücadele eden Bodrum FK'dan 21 yaşındaki santrfor Ali Habeşoğlu, Manisa FK'dan 21 yaşındaki sağ bek Ayberk Karapo ve TFF 3'üncü Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan 20 yaşındaki ön libero Emirhan Boz, ay-yıldızlı ekibin 3 Haziran'da İstanbul'da Kosova ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosuna seçildi.

"HAYALDİ, GERÇEK OLDU"

HENÜZ birkaç ay önce yaptığı açıklamada milli takım ve Avrupa hedeflerinden söz eden genç futbolcu Emirhan, hayalini kurduğu gelişmenin kısa sürede gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşadı. Emirhan Boz, "Milli takım formasını giymek ve Avrupa'da ülkemi temsil etmek istiyordum. Ay-yıldızlı formayı taşımak her genç futbolcunun hayalidir. İnşallah bana da nasip olur diyordum. Çok büyük bir hayaldi, gerçek oldu. Büyüklerimi utandırmayacağım" ifadelerini kullandı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak randevu, millilerin eylül ve ekim aylarındaki 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubundaki Ukrayna ve Macaristan maçlarına hazırlık niteliği taşıyacak.