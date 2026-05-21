Etnospor heyecanı başlıyor

DÜNYA Etnospor Birliği tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, bu yıl 8. kez ziyaretçileriyle buluşacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturarak katılımcılara çok boyutlu bir deneyim sunacak. Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Litvanya'ya, Rusya'dan Kırgızistan'a kadar geniş bir coğrafyadan geleneksel sporlar, oyunlar ve kültürel gösteriler, festival alanında yer alacak. Bu yıl festivalde Ripka (Litvanya), Lapta (Rusya), Zorkhana (Azerbaycan) ve Tavreli (Rusya) gibi geleneksel sporları ziyaretçiler ilk kez deneyimleme şansı bulacak. Etnospor Kültür Festivali, ziyaretçilerini aktif katılıma davet ediyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, sahne sanatları, el sanatları ve gastronomi alanlarında sunulan içerikler; geleneğin birikimini bugünün deneyimiyle buluşturacak. Katılımcılar, okçuluk ve binicilik gibi geleneksel sporları deneyimleyebilecek, atölye alanlarında üretimin parçası olarak kültürel mirasla doğrudan temas kurabilecek. Ziyaretçiler, profesyoneller eşliğinde ok atma ve at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak.