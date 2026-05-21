Fenerbahçe’den Thiago hamlesi

gözler 7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken transfer gündemi de hareketlenmeye başladı. Sarılacivertli kulüpte başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasındaki yarış sürerken, transfer konusunda ilk büyük hamlenin Aziz Yıldırım cephesinden geldiği iddia edildi. Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadro kurmayı planlayan Aziz Yıldırım'ın, dünya çapında ses getirecek bir santrfor transferi için düğmeye bastığı belirtildi. Tecrübeli başkan adayının, özellikle hücum hattına yıldız bir isim kazandırmak istediği öğrenildi.

39 MAÇTA 25 GOL ATTI

FENERBAHÇE'NİN transfer listesinde Igor Thiago yer aldığı öne sürüldü. Premier Lig ekibi Brentford F.C. forması giyen Brezilyalı golcü için görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. 24 yaşındaki santrfor, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'da dikkat çeken isimlerden biri oldu. Igor Thiago, sezon boyunca çıktığı 39 resmi maçta 25 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.