Galatasaray’dan Fransa çıkarması

TRENDYOL Süper Lig'de üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray gelecek sezonun kadro çalışmalarına da erkenden başladı. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda çalışmalarına başlarken, Fransız basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınında yer alan habere göre Galatasaray, Olimpik Marsilya'da forma giyen Amine Gouiri'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberin detaylarında sarı-kırmızılıların, 26 yaşındaki Cezayirli golcü için Marsilya'ya 15 milyon Euro'luk bir teklif yapma hazırlığında olduğu belirtildi. Galatasaray, geçtiğimiz yıllarda da Amine Gouiri'nin durumunu yakından takip etse de yıldız oyuncuyla somut bir görüşme gerçekleşmemiş ve Gouiri Rennes'ten, Marsilya'ya transfer olmuştu.

11 GOL ATTI, 5 ASİST YAPTI

BU sezon Marsilya 28 resmi maça çıkan Amine Gouiri bu karşılaşmalarda 11 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı. Bilindiği gibi Icardi'nin durumunun belirsiz olması ve Osimhen'e gelen astronomik teklifler nedeniyle sarı-kırmızılı yönetim, forvet hattına takviye yapmak için çalışmalarına başlamıştı. Galatasaray'ın bir yabancı ve bir yerli forvet almak istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor

YETİNMEMESİ GEREK

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2019 yılından bu yana İstanbul'un 3 UEFA finaline ev sahipliği yapmasının Türkiye'nin büyük UEFA organizasyonlarını başarıyla gerçekleştirebileceğinin kanıtı olduğunu söyledi. Ceferin, Türk kulüplerinin duygusal galibiyetlerle ya da sadece tek bir büyük geceyle yetinmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Galatasaray'ın Avrupa'nın o büyük spot ışıklarının altına geri dönmesi önemli bir sinyal. Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere her yıl UEFA turnuvalarının baş aktörlerinden biri olmalılar. Galatasaray bu hırsı gösterdi: Üst üste dördüncü kez Süper Lig şampiyonluğunu kazandılar ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna ulaştılar. Ancak Türk kulüplerinin son dönemdeki Avrupa ilerlemesi kolektif olarak takdir edilmeli. Sadece Galatasaray'a değil, aynı zamanda Fenerbahçe'nin uzun soluklu yürüyüşlerine, Beşiktaş, Başakşehir ve Sivas'ın eleme turlarındaki varlıklarına da kredi verilmeli. İlerleme kaydedildi ancak bir sonraki adım daha zor. Bunu bir mucize gibi görmeden her yıl rekabet edebilmek." değerlendirmesinde bulundu.