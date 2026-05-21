Göz-Göz atakta

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Göztepe, transfer rotasını bu kez Ege'den ayırmadı. Sarıkırmızılıların, Bodrum FK forması giyen başarılı sol bek Cenk Şen ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Yönetimin, 25 yaşındaki oyuncu için yaptığı ilk temaslardan olumlu geri dönüş aldığı ve transferin gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor. İzmir doğumlu olması nedeniyle Göztepe cephesinin oyuncuya ayrı bir sıcak baktığı öğrenilirken, futbolcunun da kariyerinde yeni bir adım atmaya hazır olduğu konuşuluyor.

FORMA REKABETİNİ ARTIRACAK

Sol bek pozisyonunda görev yapan ve gerektiğinde sol kanatta da oynayabilen Cenk Şen, geride kalan sezonda Bodrum FK'nın en istikrarlı isimlerinden biri oldu. 2025-26 sezonunda lig ve kupa dahil toplam 29 maçta görev alan deneyimli oyuncu, 4 asistlik katkı sağladı ve 2426 dakika sahada kaldı. Hücum bindirmeleri, yüksek mücadele gücü ve çizgi kullanımıyla öne çıkan futbolcu, özellikle geçiş oyunlarında etkili performans sergiledi. Sol ayağını etkili kullanan futbolcu, kariyerinde Bodrum ekibiyle birlikte 200'ün üzerinde resmi maçta forma giydi. Sarı-kırmızılı yönetimin transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği öğrenilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade ediliyor. Göztepe'nin özellikle tempolu oyun anlayışına uygun bir profil olarak görülen Cenk Şen'i kadroya dahil ederek savunma hattında rekabeti artırmayı

hedeflediği belirtiliyor

NOAH BOMBASI

TRENDYOL Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Göztepe'de yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalar hız kazandı. İzmir temsilcisi, ilk olarak savunma oyuncusu Heliton ile yollarını ayırırken, oluşan boşluğu doldurmak için rotasını Bulgaristan'a çevirdi. Sarı-kırmızılılar, bonservisi Ludogorets'te bulunan ve geçtiğimiz sezonu Aris'te kiralık olarak geçiren, ayrıca bir dönem Sivasspor forması da giyen 29 yaşındaki stoper Noah Sonko Sundberg transferinde sona yaklaştı. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde deneyimli savunmacının kısa süre içerisinde İzmir'e gelmesi bekleniyor. 2025-2026 döneminde Aris'te kiralık top koşturan Sundberg, 16 maça çıkma başarısı gösterdi.

GÖZTEPE VOLEYBOL LIABIODKINA'YI KADROYA KATTI

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak Tulitsa Tula forması giyen 24 yaşındaki pasör çaprazı Kseniya Liabiodkina'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu Kseniya Liabiodkina ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Son olarak Tulitsa Tula forması giyen Kseniya; Minchanka Minsk ve RGUOR Minsk takımlarında da forma giymiştir. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Kseniya" ifadelerine yer verildi.

AVRUPA'NIN RADARINDA

SÜPER Lig'de 2025-2026 sezonunu 6'ncı sırada tamamlayan Göztepe'nin yıldızları, Avrupa kulüpleri başta olmak üzere birçok takımın radarına girmeyi başardı. Geçen sezon boyunca Romulo, Tijanic, Emerson ve Olaitan transferlerinden 30 milyon Euro'dan fazla gelir elde eden sarı-kırmızılılarda Juan, Dennis, Miroshi, kaleci Lis ve Arda şimdiden transferin gözde isimleri oldu. Geçen sezon Romulo'yu 20 milyon Euro'nun üzerinde bir gelirle Alman ekibi Leipzig'e satan Sport Republic şirketinin, Juan transferinde de aynı beklentiye girdiği vurgulandı.