Kara Kartal’da Sampaoli iddiası

YENİ sezon öncesi teknik direktör arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlı yönetimin, dünyaca ünlü Arjantinli çalıştırıcı Jorge Sampaoli'yi listenin ilk sıralarına aldığı ve ana adaylardan biri olarak değerlendirdiği iddia edildi. Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları kapsamında Jorge Sampaoli ismi gündeme geldi.

BOLAVİP'İN haberine göre siyahbeyazlı yönetim, yeni sezon öncesinde takımın başına geçmesi için Arjantinli teknik adamı ana adaylardan biri olarak belirledi. Son olarak Atletico Mineiro'da görev yapan Sampaoli'nin, kariyerine devam etmek için gelecek teklifleri beklediği aktarıldı. Son olarak Atletico Mineiro'da görev yapan Arjantinli teknik adam, 33 maçta 10 galibiyet, 14 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik bir performans sergilemişti.