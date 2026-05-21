KSK’de Cicibaş sessizliğini bozdu

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde 23 Haziran olarak açıklanan olağanüstü seçimli genel kurulun tarihi tepkiler sonrası 11 Haziran'a çekilirken özellikle kongre tarihi, futbol takımına kesilen cezalar, teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün takıma veda etmesi gibi konularda eleştiri alan başkan Aygün Cicibaş sessizliğini bozdu. Basketbol takımının Büyükçekmece'yle oynadığı maçta rakip yöneticiye saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında ceza alıp şu an resmi olarak yönetim kurulu üyesi olamayan, cezanın iptali için hukuki girişimlerini sürdüren Aygün Cicibaş, "Bu süreç tamamlandıktan sonra ben de gerekeni yaparım" ifadelerini kullandı. Futbol takımında bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti alan oyunculara kesilen cezalarla ilgili konuşan Cicibaş, yeni gelen yönetimin cezaları iptal edebileceğini belirterek, "Sezon sonu futbolculara tebliğ edilen cezalarla ilgili yönetmelik uygulanmasaydı görevi kötüye kullanmış olurduk. Ceza süreciyle ilgili kamuoyunda yanlış anlaşılmalar oluşmuştur. Kulübün yasal yükümlülükleri kapsamında ilgili maddeler doğrultusunda yalnızca ihtar süreçleri işletilmiş olup bu işlemler kesinleşmiş uygulamalar değildir" dedi.

"GÖREV ALMAK İSTEYEN GELSİN"

"KİŞİSEL çıkarlar değil, Karşıyaka'nın menfaatleri önceliklidir" diyen Cicibaş, "Karşıyaka'da görev almak isteyen, bu sorumluluğu taşımak isteyen kim varsa buyursun gelsin. Ara kongre yaptık, yine kimse çıkmadı. Kimsenin çıkmadığı, herkesin geri durduğu bir dönemde sorumluluk aldık, elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk. Futbol takımımızın maç başı ödemelerinden kalan 12 milyon 777 bin TL'lik kısım muhasebe bölümüne resmi olarak iletilmiştir. Ayrıca transfer gelirinin tamamının futbolcularımızın ve kulüp emekçilerimizin alacaklarına istinaden kullanılmasına yönelik planlama hazırlanmış, yeni yönetime sunulacak şekilde rapor haline getirilmiş ve muhasebe departmanında kayıt altına alınmıştır. Amacımız yeni yönetime borç, kriz ve kaos bırakmak değil; mümkün olduğunca düzenli, sürdürülebilir ve korunmuş bir yapı bırakabilmektir" diye konuştu. Cicibaş, futbol takımına geçen sezon mali destek veren Azat Yeşil, Cenk Karace gibi eski başkanlara desteklerini yeni sezonda da sürdürme çağrısı yaptı.

"TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR"

Hafta başında veda açıklaması yapan futbol takımının teknik patronu Burhanettin Basatemür'ün durumuna değinen başkan Aygün Cicibaş, "Hocamızın sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam etmektedir. Kendisiyle birçok kez görüşme yapılmış olup temaslarımız sürmektedir. Sözleşmesi devam ettiği için gerekli planlamalar da devam etmektedir. Ayrıca kulübümüze hangi yönetim gelirse gelsin takım içerisinde kalması gerektiğini düşündüğümüz oyuncularımızla temaslarımız devam etmektedir" sözlerini kullandı.