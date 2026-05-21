Menemen FK’da taraftarlar tepkili

TFF 2. Lig ekibi Menemen FK'nın ilçeden ayrılıp isim ve renk değiştirerek Tire'de boy göstereceği iddiası sarı-lacivertli taraftarın büyük tepkisini çekti. Başkan Bilgin Tokul'un 2026-2027 sezonu öncesi yurt dışından bir grubun desteğini alan bir iş adamına takımı devredeceği iddia edildi. Sarılacivertli kulübün yeni patronunun 86 yıllık kulübün renk, logo ve ismini değiştirip Tire'de faaliyet göstereceği ifade edildi. Menemen FK'nın tek taraftar grubu Menemen Gençlik, bu gelişmelere isyan ederek sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: "Kulübün başka bir ilçeye taşınması Menemen futbol kültürüne zarar verir. Başta Menemen Belediyesi ve yetkililer bu takıma sahip çıkın. Bu kulüp bir kişinin değil. Bunun olmaması için elimizden geleni yapacağız." Sarılacivertliler ayrıca geçtiğimiz gece Menemen İlçe Stadı'nda toplanarak takımın Tire'ye taşınacağı iddiaları ile ilgili protestolarda bulundu.