Trabzon’a genç 10 numara

Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin, Bastia'dan Alexandre Zaouai ile büyük oranda anlaştığı öğrenildi. Fildişi Sahilli futbolcu, TFF'nin genç yabancı kriterine de uyuyor. Bastia, Ligue 2'den düştü. Ve şu anda kadroda bulunan birçok futbolcu ayrılacak. Bu durumu değerlendiren Trabzonspor'un, Alexandre Zaouai'yle büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. 21 yaşındaki 10 numarayla ilgili kısa süre içinde resmi açıklama bekleniyor. Bastia ile 30 Haziran 2029'a kadar mukavelesi bulunan genç yetenek için uygun bir bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Sezonun sonlarına doğru forma süresi yükselen Alexandre Zaouai, 26 lig maçında 1.184 dakika forma giydi. 2 gol ve 2 asist üretti. 1.77 boyundaki 2005 doğumlu 10 numara, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği genç yabancı kontenjanını fazlasıyla karşılıyor. Teknik Direktör Fatih Tekke, yeni sezonda alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor. Bu sebeple Alexandre Zaouai'nin transferi önemli görülüyor.

MUÇI İLE DEVAM

Öte yandan Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Beşiktaş'ın Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muçi'nin bonservisini 8.5 milyon Euro karşılığında aldığını açıkladı.