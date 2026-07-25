Almanya’da Jürgen Klopp dönemi

ALMANYA Futbol Federasyonu'ndan (DFB) yapılan açıklamada, 59 yaşındaki çalıştırıcı ile 2030'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. İmza töreninin ardından konuşan Klopp, Alman Milli Takımı'nın, Almanları bugün neredeyse hiçbir şeyin yapamadığı kadar bir araya getirme gücüne sahip olduğunu ifade etti. Teknik direktörlük kariyerine 2001'de başlayan Klopp, ülkesinin Mainz ve Borussia Dortmund takımlarında da görev yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, Borussia Dortmund ile ikişer Almanya Bundesliga, Almanya Süper Kupası ve bir Almanya Kupası kazandı. Klopp, 2015- 2024 yılları arasında görev yaptığı Liverpool ile birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Premier Lig, İngiltere Kupası, İngiltere Süper Kupası ve iki defa İngiltere Lig Kupası zaferleri yaşadı.