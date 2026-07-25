Aslan, Avusturya kampına gitti

GALATASARAY, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği kamp çalışmaları için Avusturya'ya geldi. İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla hareket eden sarı-kırmızılı kafile, Linz Havalimanı'na iniş yaptı. Buradan kara yoluyla kampın yapılacağı Windischgarsten'deki otele geçen kafileyi sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı. Teknik direktör Okan Buruk ile yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu ise takımdan ayrı olarak özel araçla otele ulaştı. Galatasaray, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Avusturya kampında iki hazırlık maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, ilk sınavında İtalya Serie A temsilcisi Monza karşısında verecek. Galatasaray, kamp programındaki ikinci hazırlık maçında ise Hofmann Personal Stadı'nda bir başka İtalyan ekibi Venezia ile karşılaşacak.