Galatasaray’ın Mastantuono aşkı

GALATASARAY'IN transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Real Madrid'in geçtiğimiz yaz 63,2 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Franco Mastantuono'nun yeni sezonda kiralık olarak ayrılması bekleniyor. Jose Mourinho'nun kadrosundaki yoğun rekabet nedeniyle düzenli forma şansı bulması zor görünen 18 yaşındaki yıldız için Galatasaray'ın transfer yarışında rakiplerinin önüne geçtiği öne sürülüyor. Fulham ve Fiorentina'nın da ilgilendiği Arjantinli futbolcunun, düzenli forma giyebileceği ve Avrupa kupalarında boy gösterebileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı belirtilirken, bu durumun Galatasaray'ın elini güçlendirdiği ifade ediliyor

YETENEĞİ ÖVÜLÜYOR

GERİDE kalan sezonda Real Madrid formasıyla 35 resmi maçta görev alan Mastantuono, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Sağ kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da görev yapabilen genç yıldız, Avrupa futbolunun en büyük yetenekleri arasında gösteriliyor. Real Madrid'in oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi düşünmediği, kiralama formülünü değerlendirdiği ve transferde önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.