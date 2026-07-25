Karşıyaka’da yüksek gerilim

KARŞIYAKA'DA geçen sezon basketbol takımının ligde kalmasında önemli pay sahibi olan başantrenör Ahmet Kandemir'in yeni yönetimin kendisiyle görüşmediğini, kendisine bir teşekkür bile edilmediğini söylemesinin ardından, yeşil-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Emekleri için Kandemir'e teşekkür eden Karşıyaka yönetimi, "Kamuoyunda oluşan algının aksine, Sayın Ahmet Kandemir ile sezonun tamamlanmasının ardından kulübümüzde bir araya gelinmiş, kendisi Karşıyaka'ya davet edilerek yeni sezon planlaması ve kulübümüzün geleceğine ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur. Dolayısıyla kendisiyle hiçbir temas kurulmadığı yönündeki değerlendirmelerin gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirtmek isteriz" ifadelerine yer verdi.

ÖNCELİK PERSONELDE

Ligde kalma primi ve diğer mali alacaklara ilişkin taahhütlerin önceki dönemde alınmış kararlar ve yapılan sözleşmeler kapsamında olduğunu kaydeden yeşil-kırmızılı yönetim, "Mevcut yönetim olarak söz konusu taahhütlerin tarafı olmamamıza rağmen, kulübümüzün itibarını korumak ve geçmişten gelen yükümlülüklerin çözüme kavuşmasını sağlamak adına iyi niyetle ve imkanlarımız ölçüsünde gerekli girişimleri sürdürmekteyiz. Ancak en önemli önceliğimiz, aylardır büyük fedakârlıkla görev yapan kulüp personelimizin sürdürülebilir mali yapısının yeniden tesis edilmesidir. Tüm ödemeler bu öncelikler ve kulübümüzün mevcut mali imkanları doğrultusunda planlanmaktadır. Karşıyaka Spor Kulübü, geçmişe değil geleceğe odaklanarak yeni sezon hazırlıklarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu süreçte tüm camiamızdan sağduyu, birlik ve beraberlik içerisinde kulübümüze destek vermelerini bekliyoruz" mesajı verdi. Kandemir'in geçen dönemden kalan 1 milyon TL'lik ligde kalma primi ve yeni sezon için 10 milyon TL yıllık ücret istediği öne sürüldü.