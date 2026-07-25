Trabzonspor’dan Coubis hamlesi

GEÇEN sezon devre arasında 5.5 milyon Euro'ya aldığı Chibuike Nwaiwu'yu yaklaşık 30 milyon Euro karşılığında Fulham'a satmaya hazırlanan Trabzonspor, sağ stopere yabancı oyuncu takviyesi gerçekleştirecek. Öncelikli hedef buraya U23 kontenjanına uygun bir oyuncu almak. Listede pek çok aday bulunurken, Romanya'dan flaş bir iddia geldi. Cluj forması giyen 22 yaşındaki Andrei Coubiş ile Fırtına'nın yakından ilgilendiği ve 3 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü. İtalya doğumlu olan Coubiş, Milan altyapısında yetişti. 22 yaşındaki futbolcuya İngiltere Championship'ten de önemli bir teklif olduğu belirtiliyor. Ancak oyuncunun geleceği düşünerek bordo-mavili takımın teklifine daha sıcak olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.