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Petkim’e NBA patentli pivot

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Petkim’e NBA patentli pivot
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Nathan Mensah'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "NBA, G League ve Euro- League deneyimleri bulunan, geçtiğimiz sezon ligimizde Onvo Büyükçekmece formasıyla 10,6 sayı ve 9 ribaunt ortalamaları yakalayan Ganalı pivot Nathan Mensah, 'birlikte hedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı." denildi. Uzun süredir transferde sessiz kalan Orhun Ene'nin ekibinin bu hafta içinde transferleri başlaması ve Ağustos ayı başında yeni sezon hazırlıklarına başlaması bekleniyor. İzmir ekibi geçtiğimiz sezonun son haftasında kümede tutunmuştu.
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