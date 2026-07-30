Trabzonspor’a genç yıldız adayı

Trabzonspor
, genç ve gelecek vadeden isimlere yönelik transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ekvador basınına göre, bordo-mavililerin gündemine bu kez Chelsea
'nin genç yıldızı Kendry Paez geldi. Bonservisi İngiliz ekibi Chelsea'de bulunan 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili yeni bir planlama yapılıyor. Haberlere göre Chelsea yönetimi, River Plate
'deki kiralık döneminin ardından Paez'in gelişimini sürdürebilmesi ve Avrupa
'da düzenli forma giyebilmesi için oyuncuyu yeniden kiralık olarak göndermeyi değerlendiriyor. Orta sahasına genç, teknik ve yaratıcı bir takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un, Ekvadorlu milli futbolcu için durum değerlendirmesi yaptığı öne sürülüyor. Trabzonspor, Ekvadorlu oyuncunun kiralık olarak gittiği üçüncü takım olabilir. Bu arada, Kendry Paez, Ekvador'un en umut vadeden yeteneklerinden biri.