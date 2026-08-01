Göztepe mutlu sona yakın

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo'da forma giyen deneyimli sol bek Ayrton Lucas'ı gündemine aldığı öğrenildi. Yönetimin, Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde resmi temaslara başlamayı planladığı ifade edildi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un raporu doğrultusunda hareket eden kurmayların, sol bekte rekabeti artıracak bir isim aradığı ve Ayrton Lucas'ı Amin Cherni ile forma savaşı verecek önemli bir alternatif olarak gördüğü belirtildi. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Brezilyalı futbolcunun, hem savunmadaki istikrarı hem de hücuma verdiği katkıyla dikkat çektiği ifade ediliyor.
ÇOK TECRÜBELİ
Kariyerine ülkesinin ABC altyapısında başlayan Ayrton Lucas, daha sonra Fluminense altyapısına transfer oldu. Profesyonel kariyerinde Madureira ve Londrina formalarını kiralık olarak giydikten sonra Fluminense'de gösterdiği performansla Avrupa'nın yolunu tuttu. 2018 yılında Rusya'nın köklü kulüplerinden Spartak Moskova'ya transfer olan başarılı sol bek, 2022 yılında kiralık olarak katıldığı Flamengo'da sergilediği performansın ardından bonservisiyle Brezilya ekibine transfer edildi. Flamengo'yla 223 kez sahaya çıkan Lucas, 16 gol attı.
KAPTAN İÇİN HAZIRLIK MAÇI
Göztepe'nin henüz resmi olarak açıklanmamasına rağmen 8 Ağustos Cumartesi günü futbolu bırakan kaptanı İsmail Köybaşı'nın jübilesi için evinde Trabzonspor'la karşılaşması bekleniyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanması planlanan maçla ilgili son kararı teknik direktör Stanimir Stoilov verecek. Göz-Göz yeni transferleriyle 17 Ağustos'ta başlayacak lig öncesi ilk kez bu maçla taraftarıyla buluşacak. Son 4 sezondur forma giydiği Göztepe'de 37 yaşında futbolu bırakıp teknik ekibe dahil olan İsmail Köybaşı 2022'de Trabzonspor'la şampiyonluk yaşamıştı.
SİVASSPOR GÖZ-GÖZ HATTI
GÖZTEPE'DE transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sarı-kırmızılıların Sivasspor ile yeni bir temas kurduğu öğrenildi. İzmir ekibinin, Sivasspor forması giyen genç forvet Bekir Turaç Böke'yi kadrosuna katmak istediği, bu transfer kapsamında Musah Muhammed'i takasta kullanmayı planladığı ifade edildi. Geçen sezon Bodrum FK'dan bonservisiyle transfer edilen Musah Muhammed'in beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle teknik ekibin planları arasında yer almadığı belirtildi. Göztepe'nin, hücum hattına yerli bir alternatif kazandırmak amacıyla sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden Bekir Turaç Böke için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un da yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek istemesi nedeniyle Bekir Turaç Böke transferine olumlu baktığı öğrenildi. Anlaşma sağlanması halinde iki kulübün kısa süre içinde resmi işlemleri tamamlaması bekleniyor.
KALEDE REKABET BAŞLADI
Göztepe'nin Luka Gugeshashvili transferini resmileştirmesiyle birlikte kaledeki rekabet de üst seviyeye çıktı. Ancak genç kaleci Arda Özçimen, formayı kolay kolay bırakmayacağını şimdiden gösterdi. Hazırlık kampı boyunca yüksek performansıyla dikkat çeken Arda'nın, her antrenmanda kendisini geliştirmek için büyük özveriyle çalıştığı ve teknik heyetten tam not aldığı öğrenildi. Kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Arda'nın, yeni transfer Gugeshashvili ile gireceği forma rekabetinin Göztepe'nin en büyük avantajlarından biri olması bekleniyor.