Haberler Spor Göztepe mutlu sona yakın Göztepe mutlu sona yakın İzmir ekibinin, Flamengo forması giyen Ayrton Lucas’ı transfer etmek istediği öğrenilirken, kontratı gelecek yıl bitecek oyuncu için kısa süre içinde temasların başlaması bekleniyor HABER MERKEZİ









Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo'da forma giyen deneyimli sol bek Ayrton Lucas'ı gündemine aldığı öğrenildi. Yönetimin, Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde resmi temaslara başlamayı planladığı ifade edildi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un raporu doğrultusunda hareket eden kurmayların, sol bekte rekabeti artıracak bir isim aradığı ve Ayrton Lucas'ı Amin Cherni ile forma savaşı verecek önemli bir alternatif olarak gördüğü belirtildi. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Brezilyalı futbolcunun, hem savunmadaki istikrarı hem de hücuma verdiği katkıyla dikkat çektiği ifade ediliyor.

ÇOK TECRÜBELİ

Kariyerine ülkesinin ABC altyapısında başlayan Ayrton Lucas, daha sonra Fluminense altyapısına transfer oldu. Profesyonel kariyerinde Madureira ve Londrina formalarını kiralık olarak giydikten sonra Fluminense'de gösterdiği performansla Avrupa'nın yolunu tuttu. 2018 yılında Rusya'nın köklü kulüplerinden Spartak Moskova'ya transfer olan başarılı sol bek, 2022 yılında kiralık olarak katıldığı Flamengo'da sergilediği performansın ardından bonservisiyle Brezilya ekibine transfer edildi. Flamengo'yla 223 kez sahaya çıkan Lucas, 16 gol attı.