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Kaf-Kaf potada transfere başladı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kaf-Kaf potada transfere başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, başantrenörlük görevine Nenad Markovic'in getirilmesinin ardından ilk oyuncu transferini de yaptı. Yeşil-kırmızılılar, geçen sezon Bursaspor forması giyen kısa forvet Yavuz Gültekin ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinde Texas A&M Aggies ve San Diego Toreros, Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom takımlarında forma giyen, geçtiğimiz sezonu ise Bursaspor Basketbol'da tamamlayan Yavuz Gültekin, 2026-27 sezonunda Karşıyaka'mızın formasını giyecek. Yavuz'a yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi. Yeşil-kırmızılılar, yeni koçunun raporu doğrultusunda takımı güçlendirmek için takviyelerini sürdürecek. İki sezondur lige son haftalarda tutunan İzmir temsilcisi, bu sezon aynı sıkıntıları yaşamamak için işi sıkı tutuyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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