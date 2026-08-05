FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA? | Fenerbahçe-Sturm Grazmaçı saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde kritik mücadele! Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı konuk ederek Avrupa'daki hedefi doğrultusunda önemli bir sınava çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde galibiyet alıp rövanş karşılaşmasına avantajlı gitmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte dev mücadeleyle ilgili merak edilen tüm bilgiler…
FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşması 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, TV100'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Rövanş mücadelesi ise 12 Ağustos 2026 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe turu geçmesi halinde play-off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. İlk maç 18-19 Ağustos tarihinde oynanacak.