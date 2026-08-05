FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA? | Fenerbahçe-Sturm Grazmaçı saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde kritik mücadele! Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı konuk ederek Avrupa'daki hedefi doğrultusunda önemli bir sınava çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde galibiyet alıp rövanş karşılaşmasına avantajlı gitmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte dev mücadeleyle ilgili merak edilen tüm bilgiler…